Neto em final de contrato com o Sporting: saiba o que está a ser equacionado

SAD pondera dar mais um ano ao central, que se mostrou a bom nível em Dortmund.

Neto foi anteontem, em Dortmund, um dos elementos mais destacados da equipa do Sporting, provando ser uma mais-valia em campo. Além disso, é um jogador com peso no balneário, premissas que levam a SAD a ponderar oferecer-lhe mais um ano de contrato.

O central de 33 anos termina a ligação no final desta época, mas não está preocupado com o aproximar do fim do vínculo, o mesmo sucedendo com o clube.

Para já, o cenário que está a ser equacionado é o da renovação, eventualmente com algum acerto financeiro, mas ainda não há uma proposta em cima da mesa e o assunto só será abordado daqui a alguns meses, perto do final da temporada.

Rúben Amorim valoriza a postura profissional e dedicação de Neto, que considera um elemento válido, sempre disponível, e que ajuda a formar e a integrar os mais novos. É o sub-capitão, tem voz no balneário e dá experiência.