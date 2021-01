Neto elogia Rúben Amorim e fala em troféu "made in Sporting"

Experiente defesa-central não recebeu medalha de vencedor, mas falou aos jornalistas na sala de imprensa.

Resposta às críticas: "Demonstrámos que somos capazes, que temos condições para trabalhar e, até maio, honrar o clube que defendemos. O clube tem um palmarés muito grande e hoje ficou ainda mais enriquecido. Depois de alguns resultados negativos, a opinião geral é que o Sporting estava a decair, numa pequena crise. É normal haver oscilação. Mas agora, por ganharmos a Taça da Liga, não voltamos a ser candidatos ao título."

Mudança de chip para o Bessa: "O míster refere muitas vezes que a equipa do Sporting é capaz de ganhar a qualquer equipa, e é isso que queremos fazer, a começar já pelo Bessa [frente ao Boavista]. Hoje é um grande momento para o Sporting, mas amanhã preparamos o Boavista. É isso que um clube grande é."

Importância dos jovens no Sporting: "Tenho de referir o Inácio, o Bragança, o Quaresma, o Max, o Jovane, o Matheus... Tinha que referi-los a todos e seria injusto para o resto do grupo. Fico feliz por o projeto Sporting poder ter um título e as pessoas que gostam do clube terem jogadores em que se possam rever, como algo que poderá continuar no futuro."

Ausentes devido à covid-19: "Temos pena que o Alex [Alexandre Rodrigues], nosso enfermeiro que está com covid-19, não esteja cá e também o Tabata, que eu próprio fiz questão de o ter presente através da camisola. Não deixamos ninguém para trás."

Título com Rúben Amorim: "Questionou-se se o Sporting poderia lutar por títulos... Com o míster é possível, Agora, aqueles jovens que referi antes já serão jogadores com um título. Em relação ao míster, acho que dá para ver aquilo que ele é, muito transparente. Jogo após jogo, o míster não negoceia a intensidade, o compromisso, notou-se que este era um jogo que o míster queria muito ganhar. Pelos adeptos, que não podem estar cá, pelo Sporting, quis entregar-nos isso. Como ganhou no ano passado, quis ter estes jogadores jovens a fazerem o troféu made in Sporting."