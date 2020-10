Neto e os mais novos do Sporting: "Às vezes, somos um bocadinho chatos"

Neto abordou a aposta do Sporting em jogadores da formação e fala de reforços que "sentem o Sporting"

Sobre o plantel 2020/21: "Os pontos fortes deste grupo este ano são a coesão, a química que existe entre a maioria dos jogadores a experiência mesclada com juventude. Estreitaram-se laços desde a pré-época e o surto de covid-19, que obrigou a mais tempo de estágio, permitiu-nos ficar mais próximos e tornámo-nos uma família. Esperamos que os adeptos estejam do nosso lado. Sabemos da exigência de jogar no Sporting e estaremos preparados para tudo o que aí vem"

Sobre os mais novos: "Eles já entram na Academia com o sonho de chegar à equipa principal. Conseguiram aqui chegar com muito mérito e esperamos ajudá-los a chegar a um nível superior. Eu acredito que, com a química que existe entre nós, o futuro será risonho e é bom vê-los a crescer de dia para dia."

A aposta nos jovens: "Estão muito melhor preparados do que o que estavam quando completámos os últimos dez jogos do ano passado. Toda a gente na formação do Sporting e, no caso específico dos que estão connosco, têm muita qualidade. A exigência não é igual à das equipas jovens e a inclusão deles na equipa principal na última época foi já para preparar esta. Foi uma boa estratégia e já noto outra maturidade neles em todos os momentos do jogo. "

A experiência: "Somos quase como irmãos mais velhos a tentar que eles não cometam erros que nós cometemos na idade deles. Tentamos fazer com que eles imaginem a exigência da carreira deles e, às vezes, somos um bocadinho chatos para que eles não facilitem. Pelo que eu vejo a nível de trabalho e do que querem para o futuro não há aqui ninguém que se desvie do rumo e ficamos contentes com isso, porque se continuarem assim o Sporting vai sair favorecido no futuro."

Sobre os reforços: "A mensagem que tentámos passar foi que, independentemente do passado, o futebol dá-nos sempre a oportunidade de fazer algo no presente. Não queremos repetir os erros do passado e tivemos a sorte de ter reforços que sentem um enorme orgulho de representar o Sporting. Sabem dessa responsabilidade e sabem que não será fácil, mas percebem que o clube tem condições para ombrear seja com quem for. Sabemos das dificuldades desta maratona que exigirá de nós o máximo em todos os jogos."

Os adeptos: "Sendo o Sporting um clube reconhecido pela sua massa adepta imagino que vão gostar de ver esta mistura de experiência com juventude. Toda a gente se orgulha de ver o Nuno Mendes a fazer o que tem feito, de ver um Tomás, um Inácio, um Quaresma... jogadores que nos podem dar muito e presentes numa equipa que não facilita nada e com a qual os adeptos se podem identificar. Gostaríamos muito que os adeptos estivessem presentes para vibrarem connosco."

Apoio: "Gostava de dizer aos nossos adeptos que, aconteça o que acontecer, acreditem em nós. Mantenham-se ao nosso lado. É um grupo especial, que tem um orgulho enorme de representar este clube, e que tem uma fome enorme de sair para o campo com o leão ao peito e ter grandes resultados. Os adeptos vão-se identificar com a garra, qualidade de jogo, intensidade da equipa. Acreditamos muito na nossa ideia e não vamos dar um passo atrás. Temos grandes homens e uma série de líderes que vão segurar o grupo até final do campeonato."

DECLARAÇÕES À SPORTING TV