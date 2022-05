Neto agradece e faz balanço: "É isto que prometemos na próxima época..."

Neto, central do Sporting

Mensagem do central do Sporting nas redes sociais.

Luís Neto, central do Sporting, deixou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais, com um curto balanço da temporada e uma garantia já a pensar no futuro.

"Fim da época e hora de fazer um curto balanço. Ganhámos dois troféus e perdemos dois que disputámos até ao último suspiro, a somar a uma passagem meritória aos oitavos da Liga dos Campeões, a segunda da história. É isto que prometemos na próxima época e em todos os anos, este é o ADN do Leão", pode ler-se no Instagram.

"Obrigado pelo apoio incansável ao longo do campeonato, nos bons momentos, mas principalmente naqueles mais difíceis. Essa será sempre a diferença de ser Sporting. (...) Agora é altura de descansar, mas com os olhos postos nas modalidades e na formação. Boa sorte a todos e que consigam os vossos/nossos objetivos.

Boas férias sportinguistas", completou.

View this post on Instagram A post shared by Luis Neto (@luisneto13oficial)

Neto, 33 anos, cumpriu a terceira época em Alvalade e na atual realizou 35 jogos.