Neto antes do Sporting-Aberdeen: "Aconteceu no Flamengo, no PSG..."

"Aceitamos o que nos aconteceu, temos todos os jogadores um compromisso máximo com o Sporting. São 90 minutos e não há desculpas", disse Neto, esta quarta-feira, entrevistado pela Sport TV sobre o jogo do Sporting com o Aberdeen, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

"Temos equipa preparada para passar a eliminatória, essa é a mensagem para todo o grupo. Toda a gente tem noção do que é preciso fazer. Preparados e concentrados. Não há margem de erro. Temos muita vontade de jogar. estávamos preparados para o Gil Vicente. Preferiamos ter dois jogos. Todos encarámos a situação da melhor maneira", disse ainda.

Outras frases de Neto

A bolha: "A nível de mentalidade está a 100%. O clube respondeu muito bem a uma situação que pode acontecer a qualquer um. Preferíamos que não tivesse acontecido, mas a mensagem que passou foi respeitar os protocolos e quem teve a infelicidade tratar deles. Com a bolha tivemos a possibilidade de bloquear a transmissão porque não queríamos correr riscos para a Liga Europa. Não foi uma semana normal, mas o grupo fechou-se, percebeu que o compromisso estava acima de tudo e deixámos de lado o eu para valorizar o nós. O grupo ficou fortalecido e estamos 25 prontos para ir a jogo e demonstrar que tudo valeu a pena"

Sem desculpas: "Preferíamos que não tivesse acontecido, mas o clube tem estrutura forte, reagiu rápido e teve sensibilidade de tratar todos e perceber o que era possível para bloquear a transmissão. Preferíamos encarar as coisas de maneira positiva e enfrentar o desafio como uma prova de confiança para todos. O grupo sai muito mais fortalecido e, lá está, a mensagem que nos passaram foi não olhar para isto como uma desculpa. Queremos mostrar"

Vencer: "Só temos 90 minutos para deixar tudo em campo, aquilo que preparámos. Não podemos deixar nada por fazer e não vale lamentar no final do jogo. Já treinámos muito bem e a mensagem é durante 90' não há margem de erro, jogamos em casa e é importante que isso esteja nas nossas cabeças. Queremos claramente ganhar ao Aberdeen"

Outros clubes: "Já somos adultos, percebemos a situação...aconteceu no Sporting, no Flamengo, no PSG... ninguém está seguro. Não havia muitos dias para pensar e lamentar um ou menos um. Precisávamos de mais sete jogadores que nos deram energia positiva, bloqueámos a transmissão e somos 25 jogadores preparados para dar tudo amanhã"

Treinar sem treinador: "A útima coisa que estou a pensar é na minha situação pessoal. O compromisso tem de colocar o coletivo acima do individual. Sou mais um jogador disponível para ajudar o Sporting e quero fazer isso toda a época. Míster? Em termos de tecnologia, o mundo avançou e a equipa técnica é competente e conhece bem os jogadores e as ideias do sistema. Estamos perfeitamente identificados e quando ele teve de estar presente, esteve. Passa-nos diariamente a mensagem que não há desculpas para amanhã"

Sobre o Aberdeen: "É um adversário que já tem oito jogos oficiais. Em qualidade somos a melhor equipa, mas temos de igualar no compromisso, no foco, no trabalho e, em momentos, na intensidade. Sabemos que o Aberdeen é uma equipa que tem um estilo próprio, com jogadores diferenciados na sua frente de ataque. É uma equipa compacta e com bom espírito. Nos últimos sete jogos só perdeu um. Sabemos o que são capazes e as coisas boas que têm, mas nós também temos muito pontos fortes que os vão obrigar a cometer erros"