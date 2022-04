Neto agarra lugar, Marsà espreita: o onze provável do Sporting em Tondela

Baixa de Nuno Santos leva Matheus Reis à esquerda e abre possibilidades no eixo. O experiente central completará o trio recuado com Coates e Inácio. Feddal queixou-se de uma dor, situação recorrente que não agrada a Amorim, e ficou de fora.

Enquanto a SAD trabalha para dar a Amorim um central de gabarito na próxima temporada, o técnico vai preparando o futuro sem Feddal que, mais uma vez, se queixou de uma dor no treino e ficou fora - uma situação recorrente que não agrada ao técnico e contribuiu para a saída progressiva do onze habitual.

Assim, Luís Neto avança para o onze titular e o técnico colocará Gonçalo Inácio na esquerda do trio de centrais, com Coates ao meio, acelerando já o futuro, pois o reforço pretendido para a posição será para jogar na direita do eixo a três.

"Temos dois jogadores castigados [Nuno Santos e João Palhinha]. Feddal também sentiu uma dor no treino e está fora. Vamos incluir o Marsà. Todos os restantes estão aptos para serem convocados. Onze titular? Os treinadores portugueses são tão bons... Não vou revelar quem joga na esquerda ou como central para criar instabilidade", ironizou, a respeito do desvio de Matheus Reis para a esquerda pela baixa de Nuno Santos.

O jovem José Marsà, como O JOGO adiantou a 23 de março, tem agradado nos bês, ganhou um lugar na pré-temporada, e vai esta noite ao banco, estando a espreitar a estreia.

Onze provável do Sporting: Adán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.