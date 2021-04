"Nervosismo no banco? Não mudei a forma de estar, é a minha forma de viver os jogos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, agendado para as 21h00 desta sexta-feira.

Nervosismo no banco de suplentes: "É uma noção que se tem dos resultados. Sempre fui assim no banco. A minha forma de estar é sempre assim. O meu comportamento é igual conforme o jogo em que estou. Não mudei nada. Estou confiante na mesma, sinto a equipa melhor o que me deixa mais tranquilo, Agora durante o jogo estou a viver o jogo. Não mudei a forma de estar, é a minha forma de viver os jogos."

Castigo pode afetar a equipa? "Em relação à equipa o comportamento é o mesmo. Podemos ganhar sem o treinador no banco? Acredito que sim. Sendo assim, vamos para o jogo e vamos tentar vencer."

Os resultados afetam os jogadores? "Penso que só desconstruindo o que há à volta do futebol. É normal quando há um mau resultado e, felizmente para o Sporting, hoje em dia, um mau resultado é um empate. O futebol é mesmo assim e muda de um momento para o outro. Aquilo que controlamos é o jogo com o Farense e se ganharmos está tudo bem, porque os resultados ditam o que é o futebol e eu acredito que a equipa está melhor. Há coisas que não controlamos e é ir para o próximo jogo com o pensamento na vitoria.".