"Nem os mínimos atingir é difícil. Fica uma frustração e ficamos zangados."

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Juventus (1-1) na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Análise: "Houve alguns períodos no início da segunda parte onde perdemos controlo do jogo, mas depois voltámos a assumir. Aqui ou ali, mostrámos alguma ansiedade, podíamos ter criado mais ocasiões, a prova disso são as duas bolas finais, em que temos de ir para o sítio certo. Uma equipa claramente superior quanto a mim. Esses pormenores fazem muita diferença, mas tivemos oportunidades para dar a volta. Golos muito estranhos e desafio alguém a dizer que são erros da defesa, da bola parada... Jogadores que chocam e metem o adversário em jogo. É frustrante sair assim, porque acho que fomos a melhor equipa."

Que final de época para o Sporting foi este? "O final é só depois do jogo do Vizela. Ainda temos um objetivo muito difícil, temos seis jogos para vencer, o clube exige isso e temos um final de época difícil. Mas a vida é mesmo assim, há que preparar o futuro. Apesar dos resultados não terem sido os melhores, há evolução dos jogadores, capacidade de lutar contra os melhores, errámos nos pormenores. Eu podia estar aqui a gravar uma cassete e responder sempre da mesma forma, mas temos de melhorar esses aspetos. Não acho que tenha faltado alguma coisa, fomos melhores. Se falássemos de jogos divididos... Contra o Arsenal passamos por momentos difíceis, este foi diferente. Nos momentos chave fomos inferiores e é isso que conta. Fica uma frustração e ficamos zangados."

Fez falta um matador? "Os jogadores estavam lá, o Pote podia ter feito golo, o Esgaio podia ter feito golo, o Seba salvou-nos não sei quantas vezes no ano do titulo e mesmo depois... É muito maior do que o avançado. É uma época onde, tirando o inicio onde oscilámos, os últimos jogos têm sido mais do mesmo. Não posso dizer que se estivesse lá um avançado teríamos ganho ou marcado golo. Não sei isso, vocês também não. Temos de mudar um pouco."

Oportunidades falhadas resumem a época? "Nós trabalhamos, trabalhamos mais finalização este ano do que... Nós imitamos todos os lances dezenas de vezes, os jogadores ficam depois dos treinos. Há coisas no futebol que não conseguimos evitar. O Seba falhou estas oportunidades e marcou noutra altura. Não vamos estar a esconder. Temos dificuldade em matar os jogos nos momentos certos. Não sei como explico que marcamos 5 golos ao Braga numa primeira parte e depois não marcamos um em 90 minutos."

Objetivos mínimos não cumpridos. Pondera sair? "Eu farei a avaliação no fim mas é difícil lidar com isso. Nem os mínimos atingir é difícil."