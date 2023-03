Nem golo mágico salva Trincão: Edwards continua na frente

Edwards continua na frente, Pedro Gonçalves sobe no terreno e rouba espaço ao autor da obra-prima com o Estoril.

Trincão marcou um golaço diante do Estoril, um lance individual vistoso, no qual passou por quatro atletas do Estoril. Ainda assim, este momento do jogo, que quebrou uma sequência de 11 partidas sem marcar - o maior jejum pelo Sporting -, não mudou as ideias de Rúben Amorim. Sabe O JOGO que Marcus Edwards, salvo algum problema físico de última hora, será o titular na direita do ataque no sábado, diante do Portimonense.