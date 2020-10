Bruno de Carvalho contou episódio com o antigo CEO da Doyen Sports.

Bruno de Carvalho foi ouvido esta quinta-feira em tribunal, na 13.ª sessão do julgamento do processo Football Leaks, que tem Rui Pinto como arguido.

Depois de anunciar a retirada da queixa, a título pessoal, contra o criador da plataforma, o ex-presidente do Sporting disse que "tira o chapéu" a Rui Pinto e revelou alguns pormenores sobre os contratos do clube verde e branco divulgados, alguns ainda antes das revelações do Football Leaks.

"Antes de serem divulgados no Football Leaks alguns documentos do Sporting, algumas coisas tinham sido divulgadas por comentadores ligados ao Benfica, nomeadamente António Simões na SIC e Pedro Guerra na TVI, como os contratos de Mitroglou e Cervi, e também do Coates", contou Bruno de Carvalho no seu depoimento, sendo que os dois primeiros jogadores acabariam por rumar ao Benfica. O antigo líder leonino recordou também um episódio vivido com Nélio Lucas, ex-CEO da Doyen Sports, que envolveu o defesa argentino Marcos Rojo na pré-temporada 2014/15:

"Antes do Troféu Teresa Herrera, Nélio Lucas chegou à minha beira e disse que o Rojo não jogava mais. Ele ligou para o Van Gaal, ou pelo menos era alguém cujo nome no telemóvel surgia como Van Gaal, à minha frente para negociar o contrato com o Manchester United. Depois dessa conversa, falei com o Marco Silva e dei ordem para o Rojo jogar. Mas, como o Marco Silva gostava da Doyen, não colocou Rojo a jogar", rematou Bruno de Carvalho.

Rojo acabaria por deixar o Sporting nesse verão, em 2014, rumando mesmo ao Manchester United.