Negócio Matheus Reis: Rio Ave quer avançado do Sporting como moeda de troca

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rio Ave quer o ponta de lança como moeda de troca no negócio do lateral-esquerdo. Sporting aberto ao empréstimo.

O Sporting e o Rio Ave já iniciaram os contactos para a transferência definitiva de Matheus Reis para Alvalade na janela de mercado de janeiro e o nome de Luiz Phellype surgiu na equação e pode ser um factor desbloqueador decisivo. Os vilacondenses pretendem receber por empréstimo o avançado brasileiro por forma a viabilizarem a saída imediata do lateral-esquerdo e a administração verde e branca está recetiva, apurou O JOGO, pois tem-se dado bem enquanto Luiz Phellype não está disponível por questões clínicas.

Não Perca Sporting Números não enganam: Sporting tem o melhor reforço da Europa Nas oito principais ligas do ranking da UEFA, nenhum jogador teve o mesmo impacto que Pote nos primeiros oito jogos por uma nova equipa

Matheus Reis, canhoto brasileiro de 25 anos que cumpre a quarta temporada em Portugal, foi falado para o FC Porto há um par de meses, precisamente antes das boas exibições de arranque de temporada na Liga Europa... e de se recusar, depois, a jogar contra o V. Guimarães (a 27 de setembro). O clube instaurou-lhe um processo disciplinar e desde então Matheus Reis está a trabalhar com a equipa B do Rio Ave. O Sporting quer aproveitar a oportunidade para garantir um reforço de presente e de futuro, que estava já identificado, para encaixar no esquema tático de 3-4-3 utilizado por Rúben Amorim.

O Sporting está disposto a ceder o avançado brasileiro por empréstimo, além do pagamento de uma pequena compensação financeira até um patamar de meio milhão de euros, fruto da desvalorização do jogador que está em final de contrato, como forma de antecipar a sua chegada.

Matheus Reis está a trabalhar na equipa B, desvalorizado, e a SAD pode chegar aos 500 mil euros mais o 29 para resgate imediato. Este está, porém, reticente, pois sente que pode ser opção para Amorim nesta época

As boas relações entre os dois clubes, que recentemente se entenderam para a transferência para Alvalade do extremo Nuno Santos leva a que as duas partes queiram chegar a um acordo de cavalheiros em breve.

O mais difícil poderá ser convencer Luiz Phellype. Sem jogar desde o princípio do ano, o avançado foi o segundo melhor marcador dos leões na última temporada, atrás de Bruno Fernandes, e espera regressar em breve para lutar por um lugar, enquanto vê o concorrente Sporar em dificuldades para garantir a titularidade. O brasileiro acredita que tem a confiança de Amorim, espera rebentar em janeiro, e está reticente em sair.