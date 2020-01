Sporting embrulha Marcos Rojo no negócio de Bruno Fernandes

Frederico Varandas pediu a colocação do internacional argentino na equação, mas o elevado ordenado (5,2 M€ livres de impostos por ano) é um dos principais entraves ao desejado

A inclusão de Marcos Rojo no negócio de Bruno Fernandes para o Manchester United, segundo O JOGO apurou, é um dos aspetos que ainda estão por definir entre os dois clubes, depois de os leões terem avançado como sendo esta uma das condições para a concretização da transferência do internacional português.

É que, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o elevado vencimento de Marcos Rojo - cerca de 5,2 milhões de euros livres de impostos por ano, ele que tem contrato até 2021 e mais um de opção - e a contribuição que os ingleses podem ter no ingresso do jogador no elenco comandado por Jorge Silas é um dos grandes obstáculos que Frederico Varandas tem de ultrapassar para conseguir os seus intentos nessa questão.

Administração da SAD pretende que o capitão leonino ainda entre em campo frente ao Benfica, na próxima sexta-feira, no José Alvalade

Porém, esta poderá ser contornada com outro atleta do plantel dos red devils ou com a colocação de um valor adicional no negócio, que deverá cifrar-se na ordem dos 70 milhões de euros, isto em termos globais.

Bruno Fernandes, esse, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, ainda não tem na sua posse os valores de um futuro contrato, ainda que o expectável das partes aponte para cinco anos e meio de vínculo e um ordenado entre quatro e cinco milhões de euros livres de impostos por temporada. Para já, o capitão leonino vai acompanhando o processo à distância.

Vê-lo no dérbi é desejo do elenco diretivo

Frederico Varandas quer ver Bruno Fernandes no dérbi da próxima sexta-feira, em Alvalade, naquele que pode ser o jogo de despedida do capitão leonino dos seus adeptos. Esse é o desejo do presidente leonino, que encontra expressão no próprio atleta, ainda que este esteja naturalmente na expectativa quanto ao acordo que possa vir a ser firmado entre Sporting e Manchester United.

É que um elevado investimento, na ordem dos 70 M€ pode levar o emblema comprador a colocar em cima da mesa a condição de que o jogador se transfira de imediato para Old Trafford. Diga-se que anteontem, o Manchester United voltou a marcar presença no encontro do Sporting para observar Bruno Fernandes, ele que há muito que é seguido com atenção pelo colosso inglês.