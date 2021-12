"Nazinho? Podem ser titulares na Champions, no campeonato, como podem não jogar"

Declarações de Rúben Amorim, no final do encontro com o Boavista (2-0)

Sarabia como avançado, o porquê? "Depende do adversário. O que nós queríamos era dar um jogador mais profundo no lado do Javi García. Sabíamos que eles não iam acompanhar Sarabia muito subidos. Tabata fez grande jogo contra Ajax. Se metêssemos o Tabata, seriam três jogadores muito parecidos, com muita bola no pé. Foi essa a ideia. Escolhemos um lado. Se olhássemos pela direita, talvez jogasse TT. Quando ganhámos corre bem. Acho que correu muito bem no início da segunda parte, no golo e na assistência. Não teve nada a ver com o rendimento. O Nuno não fez jogo tão bom na Holanda, o Tabata fez, mas depende das características dos adversários. Quando Tabata entrou, entrou como sempre, merece mais minutos."

Nazinho: "Depende do Nazinho, depende do adversário. Está nas mãos dele. Podem ser titulares na Champions, no campeonato, como podem não jogar. Depende do rendimento deles. Defensivamente, muito concentrado. Ofensivamente já demonstrou um pouco. Ele jogou um bocadinho contra o Ajax. Todo o stress que há à volta. Por muito que o treinador fale há sempre nervosismo."

Pote e Sarabia: "Podíamos ter tido posses mais longas. Às vezes, a construção tem de ser mais lenta. Tivemos ligação, Sarabia e Pote receberam entre linhas. O jogo direto...foi porque o Boavista nos pressionou. Mérito dos jogadores, são inteligentes e há essa adaptação. Se nos pressionam mais, os jogadores sabem que é para ir no espaço. Mesmo sem o Paulinho tivemos ligação, porque tivemos dois jogadores que fazem bem isso, Pote e Sarabia."