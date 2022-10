Nazinho: "O que parece fácil é o mais difícil, na próxima concretizo"

Declarações de Nazinho, jogador do Sporting, após o empate em Londres com o Tottenham (1-1), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Tremeu? "Sinceramente não. Foi muita emoção. Podíamos sair com vitória, mas empate também serve, isso é o mais importante.

Oportunidades falhadas: "Não foi fácil, às vezes o que parece fácil é o mais difícil. Não consegui concretizar, agora é aprender, treinar, na próxima concretizo."

Jogar na Champions: "É sempre bom disputar jogos na Champions. Tento ser eu próprio e demonstrar a qualidade que temos, demonstrar que somos uma grande equipa. Confiante para a última jornada."