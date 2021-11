Nazinho estreia-se no Sporting "Dia que não irei esquecer"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Declarações de Flávio Nazinho, lateral do Sporting, após o apuramento na Liga dos Campeões que veio com a vitória na receção ao Dortmund esta quarta-feira.

Estreia pelo Sporting: "Com certeza, é um dia que não irei esquecer. Foram muitas as sensações que senti hoje. Estou muito grato pela oportunidade que me deram. É um momento único."

Oportunidade: "Hoje fui eu que tive a oportunidade de me estrear, mas amanhã podem ser os meus colegas, que também trabalham para isso e lutam todos os dias. A vida é assim.

Gratidão: "A única mensagem que tenho é de agradecimento para o mister Rúben Amorim, para os adjuntos e para toda a gente que acreditou em mim, com os treinadores das equipas B e sub-23, que apostaram em mim. É uma mensagem de agradecimento ao Sporting".