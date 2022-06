Nazinho está na luta e vai fazer pré-época do Sporting

O JOGO sabe que o lateral-esquerdo nascido em Almada vai fazer a pré-época para precaver possíveis saídas de Gonçalo Inácio ou Nuno Santos

Flávio Nazinho, sabe O JOGO, é um dos jovens que terão hipóteses de se mostrar a Rúben Amorim e que, como tal, vai estar amanhã na Academia para o reinício dos trabalhos. A participação do lateral na pré-temporada servirá, naturalmente, para Amorim avaliar a progressão do canhoto, que tem tido, a espaços, presença na equipa principal, mas será também a garantia de evitar problemas à esquerda: é que, apesar de o treinador contar com Gonçalo Inácio para a posição de central do lado esquerdo, e de Nuno Santos para a ala ou para o ataque, a verdade é que o mercado está longe de fechar.

Amorim quer tê-lo como terceira opção caso saiam outros: Inácio é muito pretendido, sendo que uma transferência desviaria Matheus Reis para o meio. Nuno Santos é um joker importante.

No caso de saída do central, muito pretendido em Inglaterra (mas ainda sem avanços significativos quanto a propostas), Matheus Reis será o natural sucessor na linha de três defesas, sobre a esquerda, abrindo vaga na canhota, que ficaria para Nuno Santos e Rúben Vinagre, sendo necessário um terceiro atleta para ser opção nas taças ou na eventualidade de lesão dos titulares. Caso seja Nuno Santos o ausente, então Reis e Vinagre ficariam com o posto na ala, mas Nazinho teria mais espaço.

Este último é tido como lateral de grande potencial e, para precaver possíveis vendas, está enquadrado no lote principal. A intenção era deixá-lo sair para rodar numa equipa de I Liga, mas mantê-lo na equipa B, sempre de olho numa promoção aos A quando necessário, é também uma alternativa.