Nápoles vai continuar a fazer o raio-x a Zanoli, alvo do Sporting

Rudi Garcia, treinador do Nápoles, continua a observar o lateral direito que o Sporting pretende.

Continua em cima da mesa a possibilidade de o Sporting contratar um ala direito para rivalizar com Ricardo Esgaio. Alessandro Zanoli, lateral do Nápoles, interessa há muito aos leões, mas está ainda em fase de observação no próprio clube e Rudi Garcia, treinador, pretende saber até onde pode chegar este jogador.

Zanoli tem sido utilizado nos jogos de pré-época e irá, certamente, participar nos dois últimos. Amanhã, o Nápoles defronta o Augsburgo e, na próxima sexta-feira, vai medir forças com o Apollon.

Só depois destes jogos, o técnico irá tomar uma decisão, tendo o Sporting caminho livre caso o jogador seja libertado.

Na última época, recorde-se, o italiano, de 22 anos, foi emprestado à Sampdória e realizou 22 jogos (dois golos e duas assistências).