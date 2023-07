Nápoles trava saída de Zanoli e ala direita do Sporting continua por reforçar

O ala direito era desejado por empréstimo, mas Rudi Garcia segurou o jogador. Bellerín ainda sem sucessor no plantel; O Sporting levou uma nega do campeão italiano após uma abordagem para a cedência do jogador de 22 anos. O novo técnico dos napolitanos quer vê-lo em ação e é provável que o mantenha no plantel.

A busca por um lateral direito que faça concorrência a Ricardo Esgaio continua e tudo indica que Alessandro Zanoli, o mais recente alvo do Sporting, não será o jogador para essa vaga. Isto porque a abordagem do Sporting junto do Nápoles - com quem o futebolista de 22 anos tem contrato até 2026 - para um empréstimo não resultou, uma vez que ouviu do campeão italiano que o internacional sub-21 não está de saída.

É verdade que, recentemente, Zanoli esteve com um pé no Génova, para onde iria cedido, mas Rudi Garcia, o novo treinador dos napolitanos, vetou a saída. O técnico francês quer testar e dar oportunidades ao jogador na pré-época e, segundo a Imprensa local, tudo aponta para que conte com ele no plantel para 2023/24. Mas, se tal não for o caso, o Nápoles dará preferência a uma cedência a um clube da Serie A, onde poderá seguir com atenção a evolução do jogador.

Este cenário só deverá mudar de figura no caso de o Sporting, ou outro clube que deseje contratar Zanoli, avançar com uma proposta para a contratação definitiva do jogador, e que a mesma seja do agrado tanto do Nápoles como de futebolista, que, segundo o site "Transfermarkt", está avaliado em seis milhões de euros. O possante lateral, de 1,88 metros, foi contratado pelo Nápoles ao Carpi em 2019, por 1,5 M€, depois de um ano a jogar por empréstimo com os sub-19 dos azzurri.

Em 2020/21 foi emprestado ao Legnano Salus, em 2021/22 fez 13 partidas nos partenopei e na última temporada, depois de disputar apenas três jogos (dois na Champions e um na Serie A, o que lhe permitiu ser campeão) pelo Nápoles, acabou cedido à Sampdória no início de janeiro.

Apesar de ter vivido uma despromoção no emblema genovês, Zanoli aproveitou bem a passagem pela Samp, disputando 23 jogos, nos quais marcou dois golos e fez duas assistências.

Recorde-se que, após a saída de Porro para o Tottenham, os leões foram buscar Bellerín mas não contrataram o ala (agora no Bétis), considerando Amorim que este não tinha as características desejadas para o seu plano de jogo e para ser a alternativa a Esgaio.

OUTRO ALVOS

José Ángel caiu após realizar exames médicos

José Ángel esteve quase contratado ao Sevilha, mas o lateral de 21 anos acabou por cair após realizar exames médicos. Os leões reprovaram o jogador. O clube espanhol falou em falta de entendimento.



Exigências do Brighton afastam hipótese Lamptey

Logo em janeiro o Sporting tentou Lamptey, ganês de 22 anos do Brighton. Contudo, as exigências financeiras do clube inglês, então e recentemente, inviabilizaram um acordo.



Contactos por Van Ewijk mas sem avanços concretos

O Sporting fez contactos com os representantes de Van Ewijk, de 22 anos, e sondou o Heerenveen. O próprio jogador falou na possibilidade de jogar nos leões, mas não houve ainda avanços concretos.