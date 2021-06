Nápoles sondou João Palhinha e as exigências intimidaram os italianos

O Sporting quer manter o médio que foi decisivo na conquista do título e acabou eleito para o onze do ano da Liga NOS.

O Nápoles, quinto classificado na última edição da Série A, fez sondagens por João Palhinha, apurou O JOGO. O clube do sul de Itália pretende reforçar o miolo e garantir desde já um sucessor para Bakayoko, que pode estar de saída, e pensou no médio que foi fundamental na conquista do título pelo Sporting e que acabou eleito para o onze do ano da Liga NOS. No entanto, os italianos ainda não deram seguimento ao interesse e, por questões financeiras, podem nem vir a fazê-lo, pois os tempos são de contenção, a ausência da Champions na próxima época condiciona, e as exigências da SAD intimidaram...

O Sporting quer manter o lote de quatro médios que ajudou ao sucesso em 2020/21 e Palhinha teve uma temporada de valorização, premiada com a chamada para o Europeu. O valor do passe do jogador de recorte defensivo - mas que cada vez é mais capaz na construção e com maior presença nas ações ofensivas, além do equilíbrio que dá à equipa -, aumentou consideravelmente com a boa temporada individual e coletiva e a SAD, que no último defeso aceitava negociar por 15 milhões de euros (o CSKA de Moscovo esteve perto disso), agora não abre conversações por valores abaixo dos 30 milhões.

E a citada presença no Europeu, onde Palhinha será alvo de observações de vários emblemas de topo, reforça a posição dos leões, que preferem não negociar o seu passe enquanto a participação do médio e de Portugal estiver a decorrer. Palhinha chamou a atenção de clubes de Itália, Espanha e Inglaterra e aponta alto, caso a saída se verifique. O Nápoles, que pensou em Sérgio Conceição mas acabou por ir buscar Spalletti para o comando técnico, pode não ter argumentos para lutar com determinados concorrentes...