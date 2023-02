"Não vou dizer que somos candidatos, os jogadores não estão preparados para essa pressão"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo em casa do Midtjylland (4-0) na segunda mão do play-off da Liga Europa

Análise: "Não podemos facilitar. Temos de passar pelo guarda-redes. Não se iludam com o resultado, é o que digo aos jogadores. Acima de tudo marcar primeiro ajuda sempre. Acho que entrámos até melhor em Alvalade, mas desta vez não perdemos bolas na construção. Podemos ser melhores no ataque, no lance do Edwards. Controlámos o adversário, mas a grande diferença nos detalhes foi sempre a nosso favor. Fizemos por merecer, fizemos quatro golos. Os detalhes fizeram toda a diferença."

Equipa madura a gerir o resultado: "Foi madura, às vezes parecia que estávamos a puxar o travão em campo aberto. Mas foi exibição madura onde interpretaram o que se estava a passar e quiseram ganhar. Quiseram garantir a vitória, podia fazer mais

Confiança? "Já tivemos estas exibições, perdíamos e voltávamos a ganhar. Depois, voltámos a cair. Temos de jogar o jogo pelo jogo. Temos de ter o contexto a ajudar a época e precisamos dos adeptos. A grande diferença é imaginar como seria o próximo jogo em casa e como vai ser agora. Vai ajudar bastante no próximo encontro."

Sobre o amarelo a Ugarte e ter ficado em campo mesmo em risco: "Não tinha pensado tirá-lo, porque para mim nada estava feito. Depois de Chaves nada está feito. Já tínhamos tirado o Morita que vem de lesão, o Mateus não costuma jogar muito, meter o Mateo Tanlongo podia não ajudar, foi o meu pensamento. O Ugarte tem de ser inteligente. Há jogadores que são espertos, tentam igualar o número de vermelhos, e o Ugarte tem de perceber, já tem idade para perceber. Ele faz os jogos todos, é difícil manter a concentração e a clarividência. Descansa duas vezes e outros vão jogar."

Opções no onze com Nuno Santos de fora e Arthur Gomes a titular: "Não estamos a descansar ninguém, do jogo de Alvalade o que me pareceu é que precisávamos de um jogador de pé direito. O Esgaio e o Héctor não são jogadores como o Porro, temos de ter um jogador para um para um e para desequilibrar nas alas. Correu bem porque empurrou a equipa para a frente, ganhou cantos."

Ambições? "Somos um grande em Portugal, e os grandes de Portugal já tiveram grande história na Europa, mas há que ter noção da diferença para equipas como Arsenal, Barcelona, Manchester United, Roma... A prioridade é o campeonato e depois vamos querer ganhar cada jogo. Não vou dizer que somos candidatos a ganhar a Liga Europa, não quero essa pressão nos jogadores e acho que não estão preparados. Se estivéssemos três anos com os mesmos jogadores seríamos mais competitivos. Somos candidatos a vencer qualquer jogo, não somos candidatos a vencer a Liga Europa. No futebol tudo é possível, mas nós vamos lutar pelo impossível."