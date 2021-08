"Não vejo um ponto fraco no Ugarte, tem mais transporte de bola, mas o Palhinha..."

Uruguaio renderá Palhinha se este sair. João Aroso vê margem para o reforço crescer, mas acha o 6 insubstituível.

O Sporting precisa de vender e João Palhinha, jogador fundamental nas recentes conquistas, aparece agora como maior candidato a proporcionar um grande encaixe, com o Tottenham a abrir as hostilidades entre os clubes interessados no médio.

É inegável a influência do camisola seis no funcionamento da equipa, mas Amorim já prepara a eventual sucessão e a agressividade defensiva do reforço Ugarte é vista com bons olhos pelo técnico, que o encara como possível substituto.