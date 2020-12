"Não vamos precipitar uma saída precoce", garante agente de Pedro Gonçalves

Jorge Pires, agente do Pote, falou à Antena 1 sobre o futuro do jogador do Sporting, que está em grande destaque neste início de temporada

"Está a viver um sonho, está comprometido com um projeto e agradecido à estrutura do Sporting, que apostou nele. A única coisa que quer é retribuir. Nunca vejo o Pedro Gonçalves a falar de outros interesses, só a falar de triunfar pelo Sporting", disse esta sexta-feira, Jorge Pires, agente do Pote.

Em declarações à Antena 1, o empresário deixa claro que a ideia do jogador é continuar onde está. "Está super contente no Sporting, não estamos minimamente preocupados com o mercado, muito menos com janeiro. Não vamos precipitar uma saída precoce, porque muitas vezes os jogadores saem prejudicados. Estando no Sporting, o foco são os títulos e só depois nas outras coisas. E ele está muito focado nisso", referiu.

A temporada de estreia de Pote está a ser de enorme sucesso, algo que Jorge Pires explica com ADN. "Os grandes jogadores também se veem um pouco nisto, como lidam com a mudança, como se adaptam rapidamente. É o ADN do jogador, algo que se viu com o Pedro, adaptado a outra posição. É sempre bom quando dão o salto para um grande, mas é fruto de um trabalho constante. O ano passado teve a sorte de apanhar um treinador que apostou nele e confiou nele a 100%, tal como este ano, o João Pedro Sousa e o Rúben Amorim. Ajudaram o Pedro a jogar como está a jogar", finalizou.