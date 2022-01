"Não vamos ajudar ninguém. Todas as vantagens que pudermos agarrar, agarramos..."

Declarações de Carlos Fernandes, treinador adjunto de Rúben Amorim, em conferência de Imprensa do jogo frente ao Leça, do Campeonato de Portugal, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal (terça-feira, 20h45).

Onze titular: "Em relação ao onze titular nós não vamos ajudar ninguém, temos muito cuidado com o que fazemos. Todas as vantagens que pudermos agarrar, agarramos. O Feddal está disponível, pode ir a jogo, pode jogar o Reis, pode jogar o Inácio, pode jogar o Vinagre na esquerda, temos ene combinações. Pode jogar o Nazinho, pode repetir o Nuno Santos...

Rodrigo Ribeiro treinou com a equipa principal, pode ter minutos? "Treinou connosco, mas falo do que costumamos falar: o Sporting tem um projeto a longo prazo, ele não vai ser convocado para o jogo da Taça de Portugal. O que fizemos foi aproveitar. Era um bom dia para ele, não tinha tido minutos no dia anterior, achamos que podíamos chamá-lo. Fizemos trabalho de finalização, Nazinho e [Gonçalo] Esteves fizeram trabalho de cruzamento, aproveitando o facto de o Daniel Bragança estar indisponível para este jogo, fez trabalho de remate de fora da área, para tentar marcar golos como o Palhinha, por exemplo. É isso que fazemos, Acreditamos no Rodrigo como acreditamos em muitos jogadores da formação, acreditamos na formação no geral, temos de ter presente que em qualquer momento e a qualquer altura a oportunidade pode surgir e todos os jogadores têm de estar preparados para isso."