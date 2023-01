"Não vale a pena estarmos com filosofias. Mesmo que o Sporting ganhe na Luz..."

Paulo Torres, antigo jogador do Sporting, atualmente no Desportivo da Huíla, sem fé no título, mesmo que os leões ganhem hoje o dérbi.

No comando técnico dos angolanos do Desportivo da Huíla, Paulo Torres, antigo lateral-esquerdo do Sporting esteve alguns dias em Portugal e falou a O JOGO sobre a sua experiência no Girabola e, claro, do dérbi entre o Benfica e o Sporting.

Este Sporting ainda corre pelo título?

-A equipa estava a recuperar, mas perdeu com o Marítimo e deu um passo atrás. O Sporting perdeu consistência e organização. Não é a mesma equipa dos últimos anos. Está praticamente afastado do título. As derrotas fora demonstram isso mesmo, há muita coisa para melhorar. O Sporting é um clube de formação, o Rúben gosta de apostar nos jovens, mas o Sporting precisa de jogadores com outra solidez, até para ajudar esses jovens. O Sporting necessita de ir ao mercado e contratar jogadores que acrescentem qualidade e maturidade à equipa. Nenhuma equipa consegue ganhar campeonatos só com jogadores da formação.

Qual é a sua a perspetiva para o dérbi? O Sporting ainda pode chegar ao título vencendo amanhã [hoje] o Benfica?

- Temos de ser realistas: são 12 pontos de diferença para o Benfica, depois ainda há o Braga e o FC Porto. Portanto, as possibilidades de ganhar o campeonato são reduzidas. Não vale a pena estarmos com filosofias. Mesmo ganhando na Luz, não me parece que essa seja uma meta atingível neste momento. É difícil perspetivar o que vai acontecer no dérbi, mas acredito que o Sporting consiga um bom resultado na Luz.

A época foi mal preparada?

- O Sporting não consegue manter a sua estrutura, os seus melhores jogadores. Vejam o que aconteceu com o Palhinha, o Matheus Nunes e mesmo antes com o Nuno Mendes... A lei do mercado é terrível e a equipa paga uma fatura muito alta desportivamente. Não há milagres... É preciso planear melhor a temporada, promover a reestruturação da equipa a tempo e horas.

Mesmo com as dificuldades que apontou, parece-lhe que Rúben Amorim tem feito um bom trabalho?

- Tem feito um trabalho positivo, é um treinador de projeto. Desde o primeiro momento que se enquadrou na filosofia do Sporting, a aposta em jogadores da formação, mas infelizmente só isso não chega, é preciso mais. O Rúben tirou muito proveito da formação e deu muito dinheiro ao clube com as apostas que fez, mas precisa de mais jogadores para atingir outros níveis. Se não tivesse perdido tantos jogadores como perdeu, o Sporting teria dado continuidade ao seu projeto depois de ter ganho o título. No processo de reestruturação da equipa, no equilíbrio do plantel, houve coisas que falharam.

Em 1993/94, no triunfo do Benfica sobre o Sporting em Alvalade por 6-3, a sua saída ao intervalo foi apontada como o principal erro de Carlos Queiroz no jogo. Concorda que houve uma falha tremenda na avaliação feita pelo treinador do Sporting?

- Na altura, houve uma decisão do treinador que não resultou. Nessa noite, fizemos uma primeira parte muito boa, mas depois tivemos um adversário... quer dizer, um rapaz chamado João Pinto que esteve diabólico e destruiu o Sporting. O João matou o Sporting, abriu o livro. Só quem jogava e treinava com ele é que sabia o que estava ali. Foi uma decisão do Carlos Queiroz, mas, às vezes, as coisas não acontecem como desejamos.

Num exercício especulativo e colocando-se na posição de treinador, faria uma substituição daquelas?

- Faria, até porque o Capucho [substituiu Paulo Torres no lado esquerdo da defesa] já tinha jogado como lateral-direito. Na final do Campeonato do Mundo, contra o Brasil, Carlos Queiroz meteu o Tulipa à direita depois de o Nélson se ter lesionado e a vinte minutos do fim foi para lá o Capucho. E aquilo deu certo.

Ainda se recorda do que fez depois do dérbi?

- Estava de rastos, assim como toda a equipa. Aquele jogo valia um título. Além de ter perdido o jogo fui substituído, foi tudo muito mau. A frustração foi muito grande. Eu era um miúdo, ainda não estava completamente formado e quando assim é coloca-se em dúvida muita coisa. Por acaso, tinha convidado vários familiares que vinham de Évora, adeptos do Sporting, para assistirem ao dérbi, e a ideia seria confraternizar com eles no final, mas acabei por me meter no carro e seguir imediatamente para casa, em sofrimento. Além da derrota, tinha no coração o sofrimento dos adeptos.