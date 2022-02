"Não tenho dúvidas de que Rúben Amorim será um nome incontornável do futebol europeu"

Diretor de scouting do Braga, Paulo Meneses, junta-se à onda de rasgados elogios ao treinador do Sporting.

Paulo Meneses, diretor de scouting do Braga, em entrevista ao "The Athletic", fala sobre Rúben Amorim, que liderou o emblema minhoto antes de assumir o comando técnico do Sporting, onde esta terça-feira defronta o Manchester City, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O treinador leonino tem estado nas bocas do mundo do futebol, por bons motivos, tendo vindo também a ser associado a alguns dos melhores clubes europeus. O elemento do diretor de scouting do Braga junta-se aos elogios.

"Aqui em Braga o impacto do Rúben Amorim foi tremendo. Primeiro na equipa B, depois na equipa principal. A personalidade e a forma como trabalha fez-nos pensar que podíamos estar na presença de um treinador de topo. O Rúben tem tudo. Dos jogadores à administração até ao staff, toda a gente "compra" as suas ideias. Esta é a chave para criar uma mentalidade ganhadora", começou por dizer.

"[Rúben Amorim] Tem uma personalidade forte mas, ao mesmo tempo, não divide o grupo. Com a sua liderança forte ele une e congrega todos à sua volta. É muito inteligente nas relações humanas e na comunicação. Estas são as principais virtudes do Rúben como treinador", continuou Paulo Meneses

"O seu estilo de jogo é claramente pragmático. É um treinador estudioso, com grande capacidade de trabalho e muita intuição. Além disso, é um líder nato, com grandes capacidades de comunicação, interna e externamente. A vontade de ganhar e a convicção de que com trabalho árduo tudo é possível torna-se contagiante. O trabalho de grupo é realmente um ponto crucial na filosofia de Rúben Amorim", disse ainda, falando depois do possível futuro do treinador, que se avizinha promissor.

"O Rúben está destinado a um clube de uma das cinco grandes ligas. Terá de ser um projeto ambicioso, ele é um treinador extremamente ambicioso. Nada o empolga mais do que ganhar grandes troféus. Dadas as suas qualidades de liderança e ao seu trabalho, não tenho dúvidas de que será um nome incontornável do futebol europeu nos próximos anos", concluiu.