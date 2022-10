"Não se fazem omeletes sem ovos. O Sporting deixou sair jogadores importantíssimos"

Declarações de José Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, à Rádio Renascença.

José Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, em declarações à Rádio Renascença, comentou a atual situação do Sporting, defendendo a continuidade de Rúben Amorim no comando técnico e assinalando que ainda há muito campeonato para jogar.

"Não se pode fazer omeletes sem ovos. O Sporting deixou sair dois jogadores importantíssimos [João Palhinha, para o Fulham, e Matheus Nunes, para o Wolverhampton], isso faz a diferença, mas devido às necessidades financeiras era preciso. O Sporting tem grandes jogadores na formação, eles vão aparecer e vão dar o seu melhor, e as coisas vão recompor-se daqui para frente", começou por dizer, antes de falar da eliminação da Taça de Portugal, diante do Varzim.

"Ninguém fica satisfeito pela eliminação da Taça de Portugal contra um clube a que devia ter ganho. Mas isto é futebol e não vale a pena fazer grandes teatros e novelas em torno do assunto. O Sporting portou-se mal no jogo, mas a bola não entrava na baliza do Varzim, são coisas do futebol e não vale a pena entrarmos numa situação de desespero e de angústia. O Sporting tem de ver o que se passou, o que está mal e o que está bem. E o nosso treinador e a direção saberão encontrar o caminho para as vitórias. O mau momento vai passar e virão outros melhores. O importante é que os sportinguistas estejam unidos, porque é um momento de união e não de desespero", afirmou.

Leia também Internacional Iker Casillas reage à Bola de Ouro: "Continuo sem perceber..." Antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid não compreende classificação de Thibaut Courtois na luta pelo prémio e recorreu às redes sociais para o expressar.

O antigo presidente do Sporting defendeu então a continuidade de Rúben Amorim. "Um treinador não deixa de num dia ser especial e no outro dia ser de outra forma. O Rúben Amorim tem categoria e já levou o Sporting a ser campeão de uma forma clara. Continuo a acreditar nele, mas cabe ao presidente e à direção tomarem as atitudes que acharem melhores para o Sporting, No entanto, eu acho que temos um bom treinador para continuar a levar o Sporting a lutar por vitórias em todas as competições que estamos a disputar."

"Ainda há muito campeonato para jogar. O Sporting já teve esta diferença para o primeiro lugar e foi campeão. Estamos atrasados, não deveríamos estar atrasados, mas vamos recuperar e temos de acreditar e haver empenho para que as vitórias aconteçam, para reduzirmos a diferença para o primeiro lugar", concluiu Sousa Cintra.