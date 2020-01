"Não podemos pactuar com escumalha que atira tochas para cima de atletas"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi recebido esta quarta-feira no Ministério da Administração Interna, pelo Secretário de Estado adjunto, Antero Luís, na sequência do pedido leonino para debater a violência no desporto.

Ideias principais: "Foi uma reunião produtiva. Quero acreditar que novos tempos virão. Onde haja mais eficácia, que se consiga erradicar comportamentos lamentáveis que afetam o desporto e a sociedade portuguesa. Reunião boa, sabemos o esforço e o que se tem vindo a mudar, existe uma lei contra a violência no desporto, desde setembro em vigor, existe uma autoridade de prevenção, mas a lei em si não faz nada. Temos de aplicar a lei, temos de agir".

"Escumalha não pode ter espaço" no desporto português : "Transmiti aqui Sporting é um aliado corajoso nesta luta, contra este tipo de pessoas. O Sporting vai estar sempre do lado do desporto, na elevação do desporto, que é muito querido e importante neste país. A lei tem de ser realmente efetiva. Não podemos pactuar com escumalha que faz incitamento à violência, ao ódio, que imita sons de um very light a celebrar um homicídio, que atira tochas para cima de atletas. Essa escumalha não pode ter espaço nos recintos desportivos em Portugal".

Também houve tochas no Sporting-FC Porto: "O caso do Sporting até acaba por ser ainda mais ridículo. Vejo comportamentos de grupos que arremessam tochas em campos adversários, etc. O Sporting é punido duplamente: os adeptos atiram tochas para os nossos atletas. É o expoente máximo de como tudo está invertido".

Governo consciente: "O Governo, o Estado, está perfeitamente consciente, alinhado com a forma que o Sporting pensa. Já existe alguma coisa, mas enquanto presidente do Sporting quero exigir mais, que as penas saiam mais depressa, porque estas pessoas afastam e são um cancro no desporto português. Senti que o estado português está completamente solidário com o Sporting, quero acreditar que vamos agir. Vamos defender esta luta, seja sozinhos ou acompanhado".

Violência "está a tornar-se vulgar": "Alcochete foi uma tragédia e eu falo aqui enquanto parte de uma das que mais sofreu recentemente com a violência, o Sporting. Temos de tirar alguma coisa dessa tragédia, aprender a lição. Alcochete deu oportunidade de mudarmos isto. Pós-Alcochete, basta recordar nos últimos dois meses os episódios que houve de violência, em vários clubes, no Leixões no futsal, V. Guimarães-Benfica, claques do V. Guimarães, Benfica com Braga, é o dia a dia. Está a tornar-se vulgar, isto afasta as pessoas".