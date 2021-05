"Não me canso de ver o golo. Quando vim de Portugal até o telemóvel ficou sem bateria"

Gonzalo Plata espera dar mais na próximo temporada ao serviço do Sporting.

Gonzalo Plata está no seu país natal, o Equador, concentrado com a sua seleção, e numa entrevista ao jornal Extra expressou a vontade de continuar de leão ao peito e conseguir ser mais influente na equipa leonina.

"O título deixou-me muito feliz. Espero na próxima temporada fazer as coisas melhor, a ideia é acrescentar mais à equipa", atirou, gracejando com o golo que marcou na última jornada ao Marítimo, que vê repetidamente até ficar sem bateria no telemóvel: "Não me canso de ver o golo. Quando vim de Portugal vi-o até que o telefone ficou sem bateria. É o que gosto de fazer, é o que sempre sonhei."

O extremo, que tem atuado mais como ala direito, disse que no momento em que se sagrou campeão e recebeu a medalha, que se lembrou do que lhe custou chegar ao topo: "Recordava-me de tudo, pensava na minha mãe e em tudo o que me aconteceu como jogador."

Nos festejos do título, quando os jogadores interromperam o Rúben Amorim na sala de Imprensa após bater o Boavista, Plata pegou no microfone e pediu mais tempo de jogo, esclarecendo na entrevista ao Extra que foi "uma brincadeira com os colegas". Integrado nos trabalhos da seleção, recebeu conselhos do selecionador Gustavo Alfaro: "Disse-me para estar mais ativo, que procure ter minutos."