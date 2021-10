Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Moreirense (1-0)

Jogo: "Não é a mesma coisa. Notou-se alguma diferença de concentração. É normal, contra equipas bem trabalhadas. Sabíamos que o Pacheco podia jogar como terceiro central. Tivemos várias oportunidades. Demos mais espaço do que o normal. Jogaram em bloco baixo e tentaram saltar na pressão em certos momentos. A vitória é justa."

Problema de finalização? "É um problema para o Paulinho. O Paulinho tem de fazer mais golos. Faz o seu trabalho. Tem de rematar nos treinos. Faz o seu trabalho. Obviamente que é um problema. Queremos resolver o jogo mais cedo, tranquilizar, principalmente o treinador, mais até do que os adeptos. Tivemos várias oportunidades com o Besiktas, com o Belenenses, vários lances isolados. Temos de melhorar para dar outro valor."

Apoio a Paulinho: "Obviamente que o apoio do público é bom. para ele, principalmente. Mas não muda nada. Não interessa se lhe batem palmas, se não lhe batem palmas. A frustração é a mesma. Isto pode mudar de um momento para outro. Há que recuperar."

Sarabia: "Está a adaptar-se bem. Vem de um ambiente completamente diferente. É muito humilde, é muito exigente com ele próprio, às vezes demais. Podem jogar com Jovane, com TT é mais complicado. Vejo uma adaptação normal de um rapaz que é muito exigente. Vem de uma equipa que dominava sempre, que tinha mais talento. Vejo com bons olhos a adaptação dele."