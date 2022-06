"Não houve paciência para Trincão, que tem talento. E há a questão do valor"

O JOGO foi a "Espanha e Inglaterra" tentar perceber as razões dos falhanços no Barcelona e no Wolverhampton.

Eram altas as expectativas que o Barcelona depositava em Trincão quando o comprou ao Braga, em 2020, mas este não conseguiu corresponder ao esperado

. O mesmo aconteceu na época seguinte, no Wolverhampton. Quais as principais razões para os dois falhanços? Culpa própria ou vítima das circunstâncias?