"Não há propostas" feitas ao Sporting para vender Matheus Nunes: "Se ficar, está feliz"

Matheus Nunes, médio internacional português do Sporting

Humberto Salvador, familiar do jogador dos leões, perspetivou que o futuro deste passará por Alvalade a curto prazo. Camisola 8 está blindado por cláusula de 60 milhões de euros

"Não há propostas". É desta forma, suficientemente taxativa, em declarações à Renascença, que Humberto Salvador, padrinho de Matheus Nunes, afasta, para já, uma saída do médio internacional português do Sporting no final desta temporada.

"Não faz sentido estar a falar de algo que não é uma realidade, não há nada de concreto. De momento não existe nada [que tire o Matheus Nunes do Sporting]", afirmou o dirigente do Ericeirense, clube onde o '8' dos leões começou a jogar, quando questionado sobre a eventual existência de ofertas pelo jogador.

"Coisas concretas são as que passam agora: tem contrato com o Sporting, está em sintonia como o clube e, se for para ficar, está feliz", juntou Humberto Salvador, asseverando que o médio pensa "ter muito para dar" ao emblema leonino, o qual passou a representar em 2018.

Apesar do compromisso salientado de Matheus Nunes para com o Sporting, Salvador admite que o médio, destacado por Pep Guardiola esta época e associado a interesse de clubes, poderá ponderar abraçar um desafio num nível superior no Velho Continente.

"Se surgir a oportunidade de ir para um grande [europeu], se o Sporting aceitar negociar e ele tenha vontade de ir, as coisas acontecem. Ele avaliará o projeto se também for interessante para ele", referiu o dirigente do Ericeirense.

Matheus Nunes renovou, a 28 de abril de 2020, o contrato com o Sporting até 2025, e ficou blindado por uma cláusula cifrada em 60 milhões de euros.