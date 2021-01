"Não há hipótese de Pedro Gonçalves sair do Sporting em janeiro"

Jorge Pires, agente do jogador, repetiu ideia que assumira no final de 2020. Médio é o melhor marcador dos leões, com 11 golos.

Jorge Pires, empresário de Pedro Gonçalves, reforçou esta terça-feira que o goleador dos leões dificilmente abandonará Alvalade em janeiro, garantia que já tinha deixado no final de 2020.

"Neste momento não há nada em concreto e, mesmo que houvesse, não seria o melhor momento par o Pedro Gonçalves e muito menos para o Sporting. Não há qualquer interesse da nossa parte neste mercado de transferências, nem o Sporting tem interesse em perder o Pedro. Por isso, está fora de hipótese qualquer negócio", assumiu o agente em declarações à TSF.

O representante prossegue. "Não estamos preocupados com este mercado. Aliás, para nós nem conta", garante, assumindo que o objetivo do camisola 28 passa por "ganhar títulos" de leão ao peito. "Está muito feliz por jogar no Sporting e pelo que tem feito. Está a viver um sonho", atirou.

Pote, com 11 golos, é o melhor marcador do Sporting esta época e também artilheiro da I Liga. A SAD pagou 6,5 milhões de euros ao Famalicão para o contratar, no início da época, deixando 50% de uma transferência futura nas mãos dos minhotos. Jorge Pires não comenta esse facto. "São questões para os presidentes", diz.