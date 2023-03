"Não estava a acreditar. Liguei à minha família para não acharem que era mentira"

Chermiti lembrou o duelo com o Arsenal em Londres, para os oitavos de final da Liga Europa.

A noite de glória que o Sporting viveu em Londres, onde eliminou o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, é inesquecível para Chermiti.

"Sempre sonhei com estes momentos, mas nunca pensei que fosse tão cedo na minha carreira. Não estava a acreditar que estava no Emirates Stadium, até liguei à minha família antes do jogo para eles não acharem que era mentira. O jogo, o golo do Pedro Gonçalves e os penáltis foram muito importantes para mim", afirmou o jovem avançado de 18 anos ao jornal do clube.

Aposta de Rúben Amorim na equipa principal esta época, com dois golos já marcados, Chermiti sabe que é visto como um exemplo a seguir. "Ser jogador do Sporting é sempre uma responsabilidade e um privilégio. Sei que sou uma referência para muitos jovens que estão a dar os primeiros passos no futebol. Jogar no Sporting não é para qualquer um. Há muita gente que queria estar no meu lugar e, por isso, tenho de aproveitar todos os dias", vincou. "O meu sonho é estar no Sporting até o Sporting não me querer mais. Quero ganhar o máximo de títulos com o leão ao peito. Acabar a carreira com títulos é muito bom. Dá uma dimensão maior", assegurou.

Chermiti representa as seleções jovens de Portugal, mas tem um convite da Tunísia. "Portugal é a minha prioridade. Já fui contactado pela Tunísia, mas estou focado em Portugal, com quem quero ganhar títulos", rematou.