Sporting critica: "Não temos de aturar o agora 'incensado' alemão e seus apaniguados"

Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, aproveitou o seu balanço da época leonina para criticar a arbitragem e visar declarações de Roger Schmidt contra a existência do VAR.

Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, realizou esta quinta-feira um balanço da época do Sporting na coluna de opinião que detém no jornal do clube, guardando as críticas sobre a arbitragem para o final da crónica.

"Não falei de arbitragem, mas é bom que a pouca vergonha das arbitragens que sofremos nesta época não se repita! Não é mesmo tolerável continuar a assistir-se a "colinhos" semanais aos clubes do "poder bicolor"! E de continuado e reiterado desrespeito ao Sporting, perpetrado muitas vezes com ódio tal que chega a "cegar" os seus próprios autores! Estaremos atentos!", apontou.

Fontes visou ainda as críticas que Roger Schmidt, treinador do Benfica, chegou a fazer contra o VAR durante a época, defendendo a existência da tecnologia, ainda que admita que precisa de ser melhorada.

"E também é bom que, desde já, se saiba que também não temos de aturar o agora "incensado" alemão e seus apaniguados a defender a extinção do VAR! Irra, é demais! O VAR veio para ficar e deve, isso sim, ser objecto de melhorias, quer quanto ao clausulado do famoso "protocolo" que o rege, quer quanto à qualidade e isenção dos árbitros que com ele manejam! Nesse sentido é imperioso caminhar-se para a divulgação das conversas áudio tidas no seio do VAR entre o árbitro e a sua equipa! E quem diz o contrário... pois, não há mesmo como fugir, é porque tem medo da Verdade Desportiva!", rematou.