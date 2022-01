Declarações de Rúben Amorim à Sport TV após o Benfica-Sporting (1-2) na final da Taça da Liga

Sobre a vitória: "É alguma sorte, hoje não tanto. Não é só estrelinha, é o trabalho de toda a gente que está aqui. Sempre tive bons jogadores desde que iniciei a minha carreira. A forma como encarámos, mesmo com duas derrotas na Liga, notou-se muito bem a identidade da equipa. Hoje demos uma grande resposta. Quanto ao sucesso na Taça da Liga, é manter aqui o Sousa [comentador da Sport TV], que está mais magro este ano, e é continuar".

Sobre o futuro: "Estamos bem, mas não sabemos o dia de amanhã. O futebol muda muito e tivemos agora, recentemente, essa prova. Gostamos do projeto. Temos uma ideia muito clara. A envolvência é sentida nos jogadores e é muito forte."



A força do Sporting: "É uma questão mental, e nesse aspeto tivemos tempo para treinar. Em vez de ser um metro mais atrás e ser à frente, temos de ter tempo para treinar. E faz a diferença. Quando estamos confortáveis no jogo não se nota tanto a forma física. A parte mental é muito mais difícil. Noto bastante em jogadores como o Inácio. É difícil manter-se a concentração em todos os jogos. Eles vão habituar-se a isto. Já jogámos muito pior do que com o Santa Clara e com o Braga e ganhámos o jogo"



A entrada de Porro: "Sabíamos que o Porro não podia jogar muito. O Esgaio muitas vezes apanhava o Everton nas transições. O Esgaio já jogou naquela posição, são dinâmicas que já tivemos noutros jogos."