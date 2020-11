Disse Rúben Amorim após a goleada por 4-0 frente ao Tondela.

Análise geral: "Foi uma excelente exibição. Melhorámos muitas coisas em relação ao último jogo, mas há muito a melhorar. Há dias assim, em que tudo corre bem, estamos satisfeitos, mas há coisas a melhorar. Foram três pontos, vale o mesmo do que contra o Gil Vicente, agora é seguir este caminho".

Trocas no onze: "As exibições dependem de cada adversário, não é o mesmo defrontar o Pepe ou outro central do Tondela. Os que entraram corresponderam como os outros tinham correspondido, daí os bons resultados. Não garante nada aos que jogaram hoje, foi de acordo com o adversário, quando se joga três vezes numa semana às vezes é preciso sangue fresco, jogadores com mais fome de bola, após três jogos e foi o que aconteceu. Não dá direito a ninguém de ser titular no próximo jogo, eles vão ter que responder durante esta semana.

Melhor exibição da época, melhorar a eficácia: "Há que melhorar a eficácia, mas também não sofremos um golo por centímetros. Temos que ver isso. As equipas campeãs são as que sofrem menos golos, temos que ver isso. Se não sofrermos estaremos sempre mais perto de ganhar, mas tudo correu bem, foi uma excelente exibição. Jogámos melhor do que com o FC Porto, mas é diferente. Os adeptos devem estar satisfeitos porque querem sempre ver ataques e golos. Como treinador não dou assim tanto valor a isso".