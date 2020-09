"Não é mágoa, estava preparado para jogar. São opções do treinador"

Pedro Mendes viajou para Almería, onde vai jogar cedido por empréstimo de duas épocas, deixando claro que procura a afirmação que não conseguiu "por opções" técnicas à leão.

Pedro Mendes foi reforço de janeiro, então para Jorge Silas, depois de ter ficado por inscrever no início da última época, com Rúben Amorim poucas oportunidades teve e agora vai prosseguir a carreira ao serviço dos espanhóis do Almería, da segunda divisão espanhola, cedido por empréstimo de duas temporadas, com o regresso em mente, ainda que de forma longínqua.