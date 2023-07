Mateusz Skoczylas brilhou no Europeu Sub-17

O Sporting estará interessado em Mateusz Skoczylas, promessa polaca que brilhou no Europeu de sub-17, avança o portal "Meczyki".

De acordo com as mesmas informações, o Zaglebie Lubin, clube do jogador de 16 anos, terá rejeitado uma primeira proposta, de 250 mil euros, do emblema leonino. Escreve o mesmo portal que também o Milan está atento ao jovem.