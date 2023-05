"Na hora da verdade, Rúben Amorim vai ficar no Sporting pelo menos mais uma época"

A convicção de um antigo vice-presidente do emblema leonino.

Rúben Amorim tem contrato válido com o Sporting até 2026, mas tem sido associado no passado recente a outros clubes, nomeadamente em Inglaterra. António Menezes Rodrigues, antigo vice-presidente dos leões, não acredita, todavia, na saída do treinador no final da temporada.

"Eu acho que não vai sair. É uma intuição minha. Na hora da verdade, o Rúben vai ficar no Sporting pelo menos mais uma época", atirou, em declarações ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

"Não é fácil substituí-lo, pelas qualidades que tem, mas é possível encontrar alguém que tenha as mesmas características que o Sporting necessita", disse, por outro lado.

A cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros. "200 milhões era muito melhor, mas isso depende do que foi acordado com o treinador. Se a cláusula é 20, não há nada a fazer, é a esse valor que o Sporting tem direito", comentou.