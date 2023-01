Redação com Lusa

Valdo, antigo jogador do Benfica, alertou esta sexta-feira para o facto de o Sporting chegar "ferido" ao dérbi diante do Benfica, agendado para domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"É mais um dérbi que se espera quentinho, independentemente da posição das equipas, mas o Benfica, se não entra concentrado, pode ser surpreendido pelo Sporting", atirou Valdo, destacando que um dérbi é sempre "50-50".

O internacional brasileiro, que alinhou pelas águias entre 1988 e 1991, e 1995 a 1997, afirmou que é "mais normal" se o Sporting perder na casa do rival, mas que o efeito poderá ser bem mais danoso caso seja o Benfica a sair derrotado.

O antigo médio, que pelas águias conquistou dois títulos nacionais (1989 e 1991), uma Taça de Portugal (1996) e uma Supertaça (1989), admite que qualquer jogador pode decidir, "até aquele jogador que ninguém faz conta", apontando Rafa como um dos que pode decidir pelas águias, assim como Pedro Gonçalves, do lado "verde e branco".

"Na época em que o Sporting foi campeão, tudo o que tocava nele virava ouro, portanto não pode ter desaprendido", sublinhou Valdo - que ficou conhecido por ser um verdadeiro "cavalheiro do passe e do drible" -, admitindo que os encarnados chegam mais "confortáveis" ao dérbi, mas reiterando que "nestes jogos isso pouco importa".