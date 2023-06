Mustafá luta por união entre Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI

Líder da Juve Leo mantém tom crítico quanto à presidência de Frederico Varandas

Mustafá, líder da Juventude Leonina, está a lutar pela união entre claques, tentando que o Directivo Ultras XXI e ex-militantes da Juve Leo regressem à Curva Sul. Essa foi uma das ideias que terá passado num live com fãs.

Nesta fase, a ideia é que os dois principais grupos de adeptos dos leões possam voltar a estar no mesmo espaço do José Alvalade e que exista uma reconciliação entre eles, um cenário que parece difícil pois o Directivo, apesar de se manter contra a posição de Frederico Varandas em relação às claques, também não tem os melhores laços com a Juve Leo.

Quando assumiu o cargo de presidente da SAD do Sporting, Varandas separou os adeptos em questão no estádio. O Directivo, tal como a Torcida Verde, rejeitara o acordo com o presidente do Sporting, no processo de pacificação que ainda está, notoriamente, por concluir. Mesmo a Juve Leo, que assinou esse protocolo, no qual o Sporting pedia a identificação dos adeptos e que se comprometia a ajudar financeiramente o grupo em deslocações ao serviço do clube, entrou novamente em litígio com o líder dos leões, que mandou ordenar o corte de eletricidade do espaço cedido ao grupo de adeptos.