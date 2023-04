Mundial de sub-20: Sporting foi sensível ao pedido de Tanlongo

Permitiu que o médio argentino possa disputar a competição. Presença na lista final não é garantida.

Sporting permitiu que Mateo Tanlongo possa vir a disputar o Campeonato do Mundo de sub-20. O jovem médio argentino está pré-convocado por Javier Mascherano para disputar a fase final da competição, não tendo ainda garantida presença no lote por só existirem 23 vagas disponíveis, a escolher de entre 37 atletas.

O Sporting foi sensível ao pedido do atleta de 19 anos, que chegou em janeiro ao clube, e autorizou que o jogador esteja no estágio de preparação e que possa vir a desfalcar a equipa a partir do meio de maio, já que o torneio arranca a 20 desse mês e acaba a 11 de junho.

Já sem ter competições europeias, a equipa técnica deu o aval à ida de Tanlongo, contando que Morita e Ugarte estejam operacionais nesta reta final de campeonato, tendo ainda a possibilidade de chamar alguém da equipa B, como Essugo, isto caso a equipa secundária consiga, entretanto, assegurar a permanência. Tanlongo é aposta de futuro e o Sporting entende que será benéfico para o jogador ter minutos e contacto com outros colegas e rivais no certame, servindo, claro, como uma forma de valorizar também o seu passe. Chegou do Rosario Central, do qual saiu no fim do contrato e em clima de grande crispação.