Multidão inglesa promete lutar para ter Gyokeres, alvo do Sporting

Avançado do Coventry que o Sporting quer para 2023/24, tem a porta da Premier League aberta. Fulham de Marco Silva, West Ham, Wolverhampton e Everton podem desviá-lo de Lisboa; Negócio pelo sueco é complicado, porém a SAD liderada por Frederico Varandas mantém a pretensão de encontrar o avançado que Rúben Amorim deseja para atacar a época 2023/24.

Gyokeres está na lista do Sporting para 2023/2024 e os leões estão em conversações com o representante do jogador e o Coventry para avaliar a possibilidade de adquirir os serviços do ponta-de-lança sueco de 25 anos. Como O JOGO escreveu, o Sporting está disposto a subir a parada pelo jogador, sabendo que o Coventry quererá um valor a rondar os 20 milhões de euros pelo artilheiro. No entanto, a concorrência é apertada e, como é hábito, os jogadores que mais se destacam no Championship, estão mais perto de ingressarem na Premier League. O diário online "Coventry Telegraph" revela que o Fulham de Marco Silva tem o jogador identificado, mas os londrinos não estão sozinhos, pois o "Birmingham Live" dá conta do interesse de West Ham e do Wolverhampton. Também de Liverpool, no caso o "Liverpool Echo", surge a possibilidade de o Everton, que garantiu com grandes dificuldades a permanência, avançar pelo avançado, como forma de precaver as várias ausências por lesão de Calvert-Lewin.

Acrescenta-se que o Leeds e o Southampton, relegados ao Championship, colocaram Gyokeres na lista de prioridades, prevendo uma debandada nos respetivos plantéis, estando também os escoceses do Rangers, noticia o Echo, muito atentos.

Sem que estes interessados impeçam um negócio com o Sporting, está claro que os leões terão de apresentar rapidamente uma proposta que convença o Coventry e também o jogador.

Sem Liga dos Campeões na próxima temporada, os verdes e brancos tentam deixar claro a Gyokeres como será importante na manobra da equipa de modo a aliciar o dianteiro. Ter as portas da Premier League abertas, o campeonato de sonho para a maioria dos profissionais, é um fator que prejudica as negociações entre Sporting e Gyokeres.

Segundo maior goleador

Gyokeres terminou a temporada com 22 golos e 12 assistências. Marcou 21 tentos no Championship, finalizando no segundo lugar dos artilheiros em 2022/23, só atrás dos 28 golos de Akpom. É, portanto, um jogador claramente notado pelos principais clubes ingleses. Em 2021/22 já marcara 18 golos.