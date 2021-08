Multas pesadas para o Sporting devido ao comportamento dos adeptos

No Sporting-Vizela, da primeira jornada da Liga Bwin, foram lançadas tochas e potes de fumo pelos adeptos leoninos. O Conselho de Disciplina multou os leões.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 10 200 euros devido ao comportamento dos adeptos leoninos no jogo frente ao Vizela, da primeira jornada da Liga Bwin, em Alvalade.

De acordo com o comunicado do CD, foi lançada uma tocha para junto da linha de baliza, quando jogo decorria. Este acontecimento obrigou à entrada de um bombeiro que retirou o artefacto do local.

O emblema verde e branco terá de pagar ainda coimas de 1530 e 1020 euros pelo "deflagramento de duas tochas incandescentes e um pote de fumo".