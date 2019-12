Em causa o jogo do Sporting em casa do Gil Vicente, relativo à 12ª jornada da I Liga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol publicou nesta terça-feira as deliberações da 12ª jornada da I Liga. O Sporting foi multado em 13 031 euros devido a comportamento incorreto dos adeptos na partida no reduto do Gil Vicente, que os gilistas venceram por 3-1.

No relatório do CD, há referência a uma coima de 1913 euros devido a um petardo deflagrado no decorrer do jogo. Acresce uma multa de 10 200 euros referente ao "arremesso para o terreno de jogo, na direção do árbitro, mas sem o atingir, de um isqueiro". Os leões foram ainda multados em 408 euros por se terem atrasado em três minutos a chegar ao túnel de acesso ao relvado, sem apresentarem qualquer justificação, o que levou ao começo tardio do jogo.

A fechar, o emblema verde e branco terá ainda de pagar mais 510 euros por cânticos entoados por alguns adeptos contra Frederico Varandas, presidente do Sporting, durante o jogo. "Ó Varandas, vai para o c******" e "Varandas, cabrão, pede a demissão", pode ler-se no relatório dos delegados da Liga.