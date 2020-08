Muitas mudanças na numeração do Sporting: Sporar fica com o 9 de Acuña

Internacional argentino não seguiu para estágio e deve estar de saída do clube verde e branco.

É uma das notícias do dia: o Sporting seguiu para o Algarve, onde vai realizar um estágio de uma semana, e fê-lo sem vários nomes de destaque na convocatória de Rúben Amorim.

Aliás, a lista de "eleitos" circula nas redes sociais com direito a numeração das camisolas e há muitas alterações a ter em conta, assim como os números que serão envergados pelos seis reforços já oficializados.

Sporar ficará com o 9 de Acuña - que deve estar de saída -, Adán fica com o 1 de Renan, que volta a ser o 40, Feddal com o 3, Pedro Porro com o 24, Antunes com o 55, Pedro Gonçalves com o 28 e Nuno Santos com o 11.

Ristovski passa do 13 para o 23, Matheus Nunes passa do 73 para o 8, Nuno Mendes do 35 para o 5 e Tiago Tomás do 51 para o 19.

Confira a numeração completa:

- Guarda-redes:

1 - Adán

22 - André Paulo

40 - Renan

81 - Luís Maximiano

- Defesas:

23 - Ristovski

24 - Pedro Porro

72 - Eduardo Quaresma

4 - Coates

13 - Luís Neto

3 - Feddal

26 - Borja

52 - Gonçalo Inácio

5 - Nuno Mendes

55 - Antunes

- Médios:

80 - Rodrigo Fernandes

98 - Doumbia

8 - Matheus Nunes

68 - Daniel Bragança

28 - Pedro Gonçalves

37 - Wendel

- Avançados:

11 - Nuno Santos

20 - Gonzalo Plata

85 - Geny Catamo

77 - Jovane

9 - Sporar

19 - Tiago Tomás

29 - Luiz Phellype