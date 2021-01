"Muitas chamadas da Liga, parecia que nós é que não queríamos aterrar", diz Rúben Amorim

Rúben Amorim abordou tudo o que se passou antes do Nacional-Sporting, desde a aterragem em Porto Santo, ao adiamento e ao jogo com vento e chuva

Adiamento e jogo: "Foi uma fase estranha, sabáamos de tempestade, do alerta vermelho e mesmo assim viemos. Não conseguimos aterrar, foi difícil dentro do avião e depois aterrámos em Porto Santo. Tivemos muitas chamadas da liga, uma pressão enorme que parecia que nós é que não queríamos aterrar. Ontem sofremos outra vez muita pressão como se fossemos nós que não queríamos jogar. Como se provou hoje, apesar do vento, queríamos. O futebol é de inverno, mas não havia condições. Mesmo hoje as condições não foram as ideais. Muito vento"

O jogo da Taça: "A preparação é recuperar. Arranjar condições, arranjar campos. A estrutura é boa e aparece tudo feito. Segunda-feira lá estaremos para jogar porque não podemos mexer no calendário. Em relação aos festejos é muito o espírito deles, têm noção do clube, do que foi o início, que foi difícil. Não querem voltar a sofrer isso. Querem ganhar para manter boa onda de resultados"