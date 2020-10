Mudanças em cinco anos: Sporting destaca evolução de Nuno Mendes

Jovem lateral-esquerdo do emblema de Alvalade é um dos jogadores em maior evidência na equipa principal dos "leões".

O jovem defesa português Nuno Mendes, do Sporting, tem atraído atenções recentemente e é mesmo um dos jogadores em maior evidência na equipa principal dos leões, sobretudo depois do golo antológico marcado ao Portimonense.

Aproveitando esse bom momento, o Sporting decidiu, esta sexta-feira, fazer uma publicação na rede social Twitter alusiva à evolução da promessa "leonina", partilhando fotografias de Nuno Mendes ao serviço dos sub-13 e, anos mais tarde, a atuar pela equipa principal.

"How it started, How it's going [Como começou, Como está atualmente]", pode-se ler no tweet do emblema de Alvalade.

Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting, tem sido opção regular no onze do técnico Rúben Amorim e participou nos quatro jogos já disputados pelos leões nesta temporada.

Com 18 anos, Mendes tem contrato até ao final da época 2025/26 com os "leões" e uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.