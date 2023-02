Movimento "espantado" com silêncio do Sporting sobre "factos gravosos"

Movimento Hoje e Sempre Sporting emitiu um comunicado esta sexta-feira.

O Movimento Hoje e Sempre Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado estranhando o silêncio da direção liderada por Frederico Varandas "acerca de factos gravosos da lesão dos supremos interesses do clube" leonino "veiculados nos últimos dias pela comunicação social."

"Conforme plasmado nos estatutos do clube, o Conselho Diretivo é o órgão colegial de administração do Sporting Clube de Portugal e tem a função geral de promover e dirigir as atividades associativas, praticando os atos de gestão, representação, disposição e execução de deliberações de outros órgãos, que se mostrem adequados para a realização dos fins do Sporting Clube de Portugal. Assim sendo, a defesa dos interesses do clube é primordial e, entre outros atos, determina (ou deve determinar) a constituição como assistente em processo-crime que tem por base a lesão do clube", pode ler-se.

"Espanta-se, assim, o silêncio dos actuais órgãos sociais acerca de factos gravosos da lesão dos supremos interesses do clube veiculados, nos últimos dias, pela comunicação social que se encontram em sede de investigação criminal e que estão relacionados com os campeonatos 2015/2016 e 2017/2018", completa.

Recorde os casos em causa: