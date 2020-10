Morte de Marco Ficini: Sporting reage à sentença do principal arguido

Luís Pina foi condenado a quatro anos de prisão efetiva.

O principal arguido no processo do atropelamento mortal do adepto italiano de futebol Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em 2017, foi esta sexta-feira condenado a quatro anos de prisão efetiva, por homicídio por negligência grosseira. O Sporting reagiu à sentença aplicada a Luís Pina com um comunicado.

"No dia da condenação do principal arguido do processo de atropelamento mortal de Marco Ficini, o Sporting Clube de Portugal reafirma que o Desporto é um pilar da sociedade moderna e tem de ser protegido de comportamentos extremos que geram violência e, por vezes, como neste caso, a morte", surge escrito.

"É urgente que as autoridades actuem sobre este fenómeno de modo a evitar tragédias como a que se abateu sobre a família de Marco Ficini. A eles e também a todos os adeptos do Sporting CP e da ACF Fiorentina, declaramos a nossa mais profunda solidariedade", completa o clube leonino.